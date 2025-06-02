تدافع وتهافت الجمهور على هيفا وهبي خلال حضورها حفل تكريمها في ألمانيا

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصول الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الى حفل DAF BAMA في ألمانيا حيث تم تكريمها وحصلت على جائزين وهما Middle East Icon Award و BAMA Outstanding Artist.

وكان الجمهور ينتظر هيفا على أحر من الجمر اذ تهافت عليها وراح يتدافع بشكل هستيري عندما رأوها تز من السيارة وتتوجه نحو السجادة الحمراء وصالة الحفل.

هيفا أثبتت مرة جديدة ان جماهريتها تعدت الحدود اللبنانية والعربية واستطاعت ان تحجز لنفسها مكانة مهمة بين النجمات اللبنانيات اللواتي عرفن في العديد من الدول حول العالم.