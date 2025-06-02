ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة هيا مرعشلي، أجواء احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها، بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت هيا متابعيها عبر حسابها مجموعة صور ظهرت فيها برفقة مجموعة من أصدقائها في أحد المطاعم في دبي، وهي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء رائعة.

وخطفت هيا الأنظار بجمالها وبساطتها إذ ارتدت توب سوداء ضيقة، مع تنورة بيضاء جاءت مع شق جانبي طويل أظره ساقها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور هيا، وأعربوا عن اعجابهم بجمالها وعفويتها، وتمنوا لها من خلال تعليقاتهم سنة سعيدة وعمر طويل.

كانت هذه تفاصيل خبر هيا مرعشلي تلفت الأنظار بعفويتها وجمالها في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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