بنطلون عمرو دياب حديث المتابعين: موضة جديدة ستصبح ترند؟

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان المصري عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال عمر شلبي مع ابنتيه وخطف الأنظار باختياره بدلة رسمية تميزت بقصة البنطلون البعيدة عن الكلاسيكية الرائجة بين اطلالات الرجال مما لفت الانظار. وفي التفاصيل اختار بنطلون ذو قصة ضيقة من الاعلى وواسعة من الجزء السفلي منه اذ يبدو أن صيحات الستينات تعود بقوة إلى واجهة الموضة العالمية، حيث يشهد البنطلون الواسع والستايل الريترو رواجاً واسعاً مما يعكس توجهاً عاماً نحو الموضة المستدامة وإعادة إحياء الأنماط التي أثبتت حضورها عبر العقود. الا ان هذا الاختيار جعل المتابعين ينقسمون بين من أحبوه وبين من فضلوا البنطلون الكلاسيكي خصوصا ان هذا "التند" لم ينتشر بعد بقوة في الوطن العربي.

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