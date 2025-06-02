شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الفنانات تأثيرًا في المشهد الفني المصري.. ذكرى ميلاد زيزي مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، إحدى أبرز نجمات الفن المصري التي أثرت السينما والدراما والمسرح بأعمال خالدة، حيث نستعرض رحلتها الفنية الحافلة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود.

البدايات المبكرة

ولدت زيزى مصطفى في القاهرة وبدأت مشوارها الفني في سن السادسة عشرة أول ظهور سينمائي عام 1959 في فيلم "بين السماء والأرض" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف أول بطولة مطلقة عام 1968 في فيلم "البوسطجي" أمام شكري سرحان وصلاح منصور

إنجازات سينمائية غير مسبوقة

شاركت الفنانة الراحلة في أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا، تميزت فيها بأدوار متنوعة بين الجادة والكوميدية، ومن أبرزها: أفلام كلاسيكية مثل "الحريف" (1984) و"زوجة رجل مهم" (1988) أعمال كوميدية ناجحة مثل "حرامية في كي جي تو" (2001) و"صايع بحر" (2004)

مشاركات حديثة قبل رحيلها مثل "لخمة راس" و"في محطة مصر" (2006)

إسهامات درامية بارزة

برعت في الدراما التلفزيونية عبر: أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً أدوار مميزة في أجزاء "ليالي الحلمية" (1992-1995) مشاركة في أعمال تاريخية مثل "الملك فاروق" (2007) أدوار اجتماعية بارزة في "ريا وسكينة" (2005)

عطاء مسرحي متميز

أثبتت حضورها القوي على خشبة المسرح من خلال: حوالي 10 عروض مسرحية أعمال ناجحة مثل "زيارة خاصة جداً" (1989) مشاركات في الكوميديا المسرحية مثل "زوجة واحدة تكفي" (1979)

إرث فني خالد

توفيت في 12 فبراير 2008 عن عمر ناهز 62 عاماً سبب الوفاة: نوبة قلبية حادة مكان الوفاة منزلها بمصر الجديدة

رغم رحيلها المبكر، تظل زيزي مصطفى واحدة من أكثر الفنانات تأثيراً في المشهد الفني المصري، حيث جمعت بين الموهبة الفذة في تجسيد الشخصيات القدرة على التنقل بين الدراما والكوميديا حضور قوي في جميع وسائل التعبير الفني