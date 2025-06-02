شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم يحتفل بعيد ميلاده.. مسيرة حافلة تصل إلى 45 عامًا في الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو الفنان المخضرم أحمد فؤاد سليم بعيد ميلاده الـ67، حيث وُلد في مثل هذا اليوم من عام 1957 في القاهرة، ليمثل أحد أبرز الأسماء التي أثرت المشهد الفني المصري عبر مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود.

بدايات أكاديمية ومهنية متميزة

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978 بدأ مشواره الفني من بوابة المسرح الذي ظل عشقه الأول تميز بقدرته الفذة على تجسيد الشخصيات المتنوعة

قدم الفنان سليم العديد من العروض المسرحية التي أظهرت عمقه الفني، منها:"الصعايدة وصلوا" (1989) التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً"عرابي زعيم الفلاحين" التي جسد فيها شخصية تاريخية بعمق أعمال تجريبية مثل "الآخر" و"قصة الموت" مسرحيات اجتماعية ناقدة مثل "السبنسة" و"سفر حي"

بصمة سينمائية مميزة

رغم تركيزه على الأدوار الثانوية، إلا أنه نجح في ترك أثر واضح من خلال: فيلم "المهاجر" الذي يعتبر من علامات السينما المصرية أدوار كوميدية في "الحدق يفهم" و"عفريت النهار" شخصيات درامية مؤثرة في "أبو علي"

إسهامات درامية واسعة

يعد الفنان سليم أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية من خلال: أكثر من 30 عملاً درامياً بين المسلسلات والمسلسلات التاريخية أدوار بارزة في "المواطن إكس" و"الخواجة عبد القادر" مشاركات في أعمال تاريخية مثل "الملك فاروق" و"قاسم أمين" تجارب مختلفة في "ابن حلال" و"بيت الرفاعي"

في عيد ميلاده الـ67، يظل أحمد فؤاد سليم أحد أهم الفنانين المصريين الذين جمعوا بين العمق الفني والتنوع الإبداعي، حيث استطاع عبر مسيرته الطويلة أن يقدم نموذجاً ملهماً للفنان الجاد المتمسك بقيم الفن الأصيل.