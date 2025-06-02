ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر النسخة الثالثة من ملتقى قوتها تحت شعار "Empower Her" والتي تقيمها منصة girls' space والتي تُعنى بدعم المرأة.

وفي لقاء خاص مع موقع الخليج 365 تحدثت ملك عن مشاركتها في الحدث، وعلى الصعيد الفني تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "سيد الناس"، وعن مشاركة والدها معها في العمل وهو الممثل المصري أحمد زاهر.

وأيضاً تحدثت عن كيفية تنسيق الوقت بين تحضيرها لحفل زفاف شقيقتها ليلى وبين تصوير "سيد الناس"، وعن تصدر أغنية "فستانك الأبيض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي الترند وهي الأغنية التي حضّرها خصيصاً لحفل زفاف ليلى أحمد زاهر، وعن نصائح وجهتها لليلى قبيل الزفاف،

وردت ملك على سؤال متى ستطل بفستان الزفاف؟، كما تحدثت عن جلسة التصوير التي قامت بها مؤخراً بملابس الفروسية وأحدثت ضجة.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما كشفته ملك زاهر عن كواليس التحضير لزفاف شقيقتها ليلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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