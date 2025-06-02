تامر عبد المنعم ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - انفصل الممثل والكاتب المصري تامر عبد المنعم، عن زوجته رنا علي بعد زواج دام لـ 6 سنوات.

وأعلن تامر انفصاله عن رنا عبر منشور عل حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة كتب فيها: "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا على بعد زواج استمر 6 سنوات، قدر الله وما شاء فعل وأنا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".



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