مصممة الأزياء نور فتح الله تحتفل بزفافها في اسطنبول وتختار إطلالة غير تقليدية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله، بزفافها خلال نهاية الأبوع الماضي في فندق شهير في إسطنبول على ضفاف مضيق البوسفور.

وخطفت العروس الأنظار بإطلالة ساحرة بطابع فينتاج اذ تألّف فستانها من قطعتين، وهما عبارة عن فستانًا طويل بقصة تبرز جمال قامتها، إضافة إلى سترة طويلة من دون أكمام، تميزت بلون عاجي ناعم وتطريزات دانتيل فاخرة. واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة، وأكسسوار أنيق زيّن رأسها مع شبك ناعم يغطي جزءًا من وجهها، ما أضفى لمسة رومانسية حالمة.

مسيرة نور فتح الله المهنيةعمرها 10 سنوات فمنذ تأسيس علامتها الخاصة في عام 2015 بإسطنبول، حرصت على تقديم تصاميم تمزج بين الموروث الشرقي والنفحات الغربية، وقد لبست العديد من النجمات من تصاميمها منهن نجوى كرم، ماغي بو غصن، نيللي كريم، كارول سماحة، يارا، نسرين طافش، غادة عبد الرازق، مريم أوزرلي وغيرهن ...