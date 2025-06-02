في ذكرى ميلاده .. حاتم علي لا يزال ذاكرة الجمهور العربي

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى ميلاد المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا في 29 كانون الأول 2020 عن عمر ناهز 58 عامًا إثر أزمة قلبية في القاهرة، يستمر تأثيره العميق في الدراما العربية.



عرف حاتم علي بأعماله التي جمعت بين الفن والرسالة، مثل "التغريبة الفلسـ طينية"، التي وثّقت معاناة الشعب الفلسـ طيني، و"الزير سالم"، و"صلاح الدين الأيوبي"، و"عمر"، و"الملك فاروق"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الدراما.

كما أطلقت مدينة طولكرم الفلسطينية اسمه على أحد شوارعها تكريمًا له.

رحل حاتم علي، لكن إرثه الفني يظل حيًا في ذاكرة الجمهور العربي، مُخلِّفًا وراءه أعمالًا خالدة تُجسِّد القضايا الإنسانية والتاريخية بروح فنية راقية.