بعد الطلاق .. كيف ستُقسم ملايين هيو جاكمان وديبورا لي فورنيس

ميرنا وليد - بيروت - توصل هيو جاكمان وديبورا لي فورنيس إلى اتفاق بشأن تقسيم ثروتهما الضخمة التي تُقدّر بـ387 مليون دولار أميركي، والتي تشمل إمبراطورية عقارية فاخرة تمتد عبر الولايات المتحدة وإنكلترا وأستراليا، وذلك مع اقتراب إجراءات الطلاق من نهايتها.



وكانت من أبرز أصول التسوية عدة عقارات فاخرة تشمل عقارًا في هامبتونز، ومنزلًا على شاطئ بوندي.

وأكدت مصادر مقرّبة من الطرفين لديلي ميل أن الطلاق "غير متنازع عليه"، وكل ما تبقى هو توقيع القاضي بعد مفاوضات مطوّلة بشأن المال والأصول.

من بين العقارات التي تم تقسيمها شقة فاخرة مكونة من ثلاث طوابق في حي تشيلسي بمدينة نيويورك، اشتراها الزوجان عام 2008 مقابل 21 مليون دولار أميركي.

وقد عُرضت للبيع في عام 2022 بسعر 38.9 مليون دولار أميركي بعد أن اشتريا بنتهاوس أنيقًا في لندن مقابل 21.25 مليون دولار أميركي.

وقد احتفظ جاكمان بعقار نيويورك والذي يُعتقد أنه يسكن فيه حاليًا مع صديقته الجديدة، الممثلة المسرحية برودواي ساتون فوستر.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل على ملكية منزل بوندي الفاخر.

جاء هذا بعد أن قدّمت ديبورا طلب الطلاق رسميًا من جاكمان، بعد ما يقارب عامين من إعلان انفصالهما المفاجئ.