مصممة تكشف الرسالة العاطفية وراء قلادة الحب التي تضعها ميغان ماركل

ميرنا وليد - بيروت - في أحدث حلقات برنامجها "With Love, Meghan"، ظهرت دوقة ساسكس ميغان ماركل وهي ترتب الزهور مرتدية قلادة "الحب" من علامة Sophie Lis، وهي قطعة سبق وارتدتها عدة مرات منذ عام 2020.



القلادة مزينة بالألماس والياقوت الأحمر، وتحمل عبارة فرنسية مستوحاة من قصيدة للشاعرة روزموند جيرار وهي "أحبك أكثر من البارحة، وأقل من الغد."

وأوضحت مصممة المجوهرات المقيمة في لندن أن هذه القطعة ترمز إلى "حب ينمو باستمرار"، وأضافت أن 10% من مبيعات القلادة تم التبرع بها لجمعية خيرية لرعاية الكلاب تدعى Wild at Heart في نوتينغ هيل.

ماركل (43 عاماً) اختارت مجوهرات Sophie Lis في مناسبات مهمة، من بينها أقراط Fallen Star Hoop التي ارتدتها في آخر يوم لها كعضوة عاملة في العائلة الملكية عام 2020، والتي ترمز إلى الحماية والإرشاد.

وأكدت المصممة أنه لم يتم إهداء أي من المجوهرات لميغان، بل اشترتها بنفسها، قائلة:"ميغان كانت داعمة منذ البداية، وأنا ممتنة لها لأنها ساعدت في نشر الوعي حول علامتي."

العديد من المشاهير يمتلكون قطعاً من هذه التصاميم، منهم الأميرة يوجيني والممثلة أبيغيل سبنسر، الصديقة المقربة لميغان.