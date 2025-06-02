طه دسوقي ومحمد ممدوح يستعدان لتصوير "دافنينه سوا"

ميرنا وليد - بيروت - يبدأ المخرج المصري وليد الحلفاوي تصوير فيلمه الجديد "دافنينه سوا" بعد عيد الأضحى المبارك، وهو عمل كوميدي يجمع الممثلين محمد ممدوح وطه دسوقي، وكانت شائعات قد أشارت إلى أن اسم الفيلم هو "تايكون وبومبة"، لكن تم التأكيد أن العنوان الرسمي هو "دافنينه سوا".

في السياق ذاته، ينتظر الحلفاوي عرض فيلمه "درويش" مع الممثل عمرو يوسف في تموز. من جهة أخرى، فاز محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم "أهل الكهف"، فيما شارك الممثل طه دسوقي في رمضان الماضي بمسلسل "ولاد الشمس" مع أحمد مالك.