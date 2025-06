شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو يجتمعان بـ فيلم جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المخرج مارتن سكورسيزي والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم أكشن وإثارة جديد، سيطرح تحت اسم Carthage Must Be Destroyed، وفقًا لتقرير من Deadline.

ومن المقرر ان تدور احداث فيلم Carthage Must Be Destroyed في إطار أكشن وإثارة يتتبع شخصًا غريبًا يجوب مدينة ريفية يحكمها "عالم إجرامي سفلي"، وبإستخدام عقله وقوته، يزرع انعدام الثقة ويخلق الفوضى، بهدف تفكيك هيكل السلطة الفاسد.

يتولى سكورسيزي ودي كابريو الإنتاج التنفيذي للفيلم، الذي كتبه كاتب سيناريو فيلم Ocean’s Eleven، تيد جريفين، ويجري حاليًا اختيار الممثلين، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في أكتوبر في رود آيلاند.

وذلك بعدما أعلنت Apple TV+ عن مسلسل وثائقي جديد من خمسة حلقات عن المخرج العالمى مارتن سكورسيزي، يضم مجموعة من المشاهير من الصف الأول، على أن يحمل الفيلم الوثائقي عنوان Mr. Scorsese، وسيكون من إخراج المخرجة ريبيكا ميلر، المعروفة بمشاريع مثل She Came To Me و Personal Velocit.

في حين لم يُعلن بعد عن موعد إصدار مسلسل Mr. Scorsese ، ولكن لمحت Apple TV+ إلى أنه "سيُعرض قريبًا".