شكرا لقرائتكم خبر عن "بني آدمين".. ساندي تتعاون مع أحمد حسن راؤول في أغنية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة ساندي مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية جديدة بعنوان "بني آدمين" من ألحان فخرانى، وتوزيع الموسيقى كريم عبد الوهاب، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الشاعر أحمد حسن راؤول، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن الأغنية تمثل تجربة مختلفة في مشوار ساندي الفني، وتحمل طابعاً مفاجئاً لجمهورها، وأضاف: "الأغنية بعيدة عن اللون الغنائي الذي اعتادت ساندي تقديمه، وأتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور عند طرحها".

وكان آخر أعمال ساندى هى كليب "فالبلكونة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندى، وطرحت الفنانة ساندي مؤخرًا، أغنية بعنوان "موقف" والتي تعاونت خلالها مع الفنان دياب، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج ساندي، وتوزيع أمين نبيا.

كمما سبق طرحت ساندي، فيديو كليب لأغنية "هوب هوب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".