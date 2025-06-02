شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تفاصيل في قضية راسل براند من تهمة الاغتصاب والاعتداء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم العالمى راسل براند ببراءته من تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء خلال جلسة استماع في محكمة بلندن، حيث مثل المذيع أمام محكمة ساوثوارك كراون، مواجهًا تهمة اغتصاب، وتهمة اعتداء، وتهمتين بالاعتداء الجنسي، ويُزعم أن جميع هذه الجرائم وقعت بين عامي 1999 و2005، وتتعلق بأربع نساء.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة nme، فإنه بعد الطلب الذي قدمه ببراءته، ستُحال القضية إلى المحاكمة، المقرر أن تبدأ في 3 يونيو 2026، ووفقًا لتقرير صادر عن بي بي سي نيوز، لم يتحدث براند إلى الصحفيين في طريقه إلى المحكمة، وبمجرد دخوله، وقف في قفص الاتهام الزجاجي وتحدث لتأكيد اسمه، بالإضافة إلى "براءته" من كل تهمة وُجهت إليه.

لا يزال براند مفرجًا عنه بكفالة مشروطة حتى المحاكمة، ومن المقرر إجراء مراجعة تمهيدية في 20 مايو 2026.

وُجهت التهم إلى براند في 4 أبريل الماضى، وفي اليوم نفسه، أصدر براند بيانًا ينفي فيه هذه التهم عبر إنستجرام.