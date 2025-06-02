شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستقبل حفلات العيد بأصالة وتامر حسني وتامر عاشور وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكويت حفلات فنية خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد عدد من كبار نجوم الغناء لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية المنتظرة، في أجواء احتفالية تجمع بين الطرب والجمهور الخليجي والعربي.

وتفتتح النجمة أصالة نصري فعاليات هذه الحفلات بحفل غنائي يُقام يوم السبت 7 يونيو، حيث من المقرر أن تقدم مجموعة من أشهر أغنياتها، إلى جانب مفاجأة خاصة للجمهور بأداء إحدى أغاني ألبومها الجديد الذي تترقب الأوساط الفنية صدوره.

أما النجمان تامر حسني وتامر عاشور، فيستعدان لتقديم أول حفل مشترك لهما في الكويت، وذلك يوم الخميس 13 يونيو، وسط ترقب كبير من محبي النجمين، خاصة في منطقة الخليج، حيث يتمتع كل منهما بقاعدة جماهيرية واسعة.

ويُختتم الموسم الغنائي بحفل مميز تحييه النجمة أنغام يوم الجمعة 20 يونيو، حيث ستقدم خلاله باقة من أجمل أغانيها التي ارتبط بها جمهورها على مدار السنوات، في حفل يُتوقع أن يكون من أبرز سهرات العيد الغنائية في الكويت.

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر توجها خلال الفترة الأخيرة.