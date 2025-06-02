شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي.. ويؤكد: أُكِن لها كل التقدير والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان تامر عبد المنعم من خلال حسابه على موقع فيس بوك، انفصاله عن زوجته رنا علي، حيث كتب، "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات، قدر الله وما شاء فعل وانا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير، فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".

وكان بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم الاستعداد لموسم عيد الأضحى المبارك بإقامة مجموعة متنوعة من الحفلات في القاهرة والإسكندرية.

وتقام الحفلات تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن قطاع الفنون الشعبية بصدد عمل مجموعة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبد المنعم: تم الاتفاق مع النجم محمد عدوية لإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وفي نفس الحفل تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب مجموعة من الفقرات.