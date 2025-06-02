ظهور عمرو دياب مع زينة عاشور وأولادهما فهل عاد إليها؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 01:22 صباحاً - اجتمع النجم عمرو دياب مع أولاده جنا وكنزي وعبد الله وزوجته السابقة ووالدة أولاده سيدة الأعمال زينة عاشور؛ وذلك بحفل زفاف ابنة صديقه رجل الأعمال عمر شلبي، والذي أقيم في منطقة الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

ظهور عمرو دياب مع زينة عاشور وأولادهما

شارك موقع " ET بالعربي" من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال عمر شلبي أحد أصدقاء النجم عمرو دياب والذي حرص على الحضور بصحبة أولاده جانا، وكنزي، وعبد الله.

كما تواجدت في الحفل والدة أولاده الثلاثة زينة عاشور؛ حيث لفتوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة والمميزة، في أجواء عائلية دافئة؛ وشهد حفل الزفاف أيضًا حضور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي قدمت باقة من أغانيها الرائعة، أبرزها "لون عيونك"، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وظهرت نانسي عجرم وهي تلقي التحية على عمرو دياب، وفوجئت بوجود ابنتيه جنا وكنزي، فاحتضنتهما ورحبت بهما، ومازحته قائلة: "كان نفسي يعمل أغنية لبرج الثور ولكنه عمل لبرج الحوت فقط"؛ وذلك نظرًا لأن نانسي من مواليد برج الثور 16 مايو.

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آخر حفلات عمرو دياب

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا ضخمًا على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الحديثة والقديمة، من بينها "أنت الحظ، بعد الليالي، ده لو اتساب"، بالإضافة إلى ميدلي مميز ضم أجمل أغانيه.

هذا هو موعد ألبوم عمرو دياب 2025!

ومن جهة أخرى يضع الفنان عمرو دياب، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، تمهيداً لطرحه خلال الأسابيع المقبلة، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أسماء سبق وتعاون معها كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.



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