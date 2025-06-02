تعرض نجل تامر حسني وبسمة بوسيل لوعكة صحية.. ووالدته تطلب الدعاء له

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 01:22 صباحاً - تعرض "آدم" نجل النجم تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل لوعكة صحية مفاجئة، ونشرت والدته عددًا من الصور من داخل المستشفى، مطالبة كل محبيها ومتابعيها الدعاء له.

ونشرت بسمة صورًا لها برفقة نجلها على سرير أحد المستشفيات، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتبت: "صلوا من أجل ابني"، مطالبة بالدعاء له.

تعرض آدم ابن تامر حسني وبسمة بوسيل لوعكة صحية - الصورة عبر خاصية ستوري لحسابها بإنستغرام

تعرض نجل تامر حسني وبسمة بوسيل لوعكة صحية

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تعرض نجلها "آدم"، وابن الفنان تامر حسني، لوعكة صحية، حيث نشرت عددًا من الصور له وهو على سرير المرض داخل أحد المستشفيات؛ وعلقت عليها بدعاء : " اللهم اشفي ادم شفاء ليس بعده سقما ابد اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك حيث لا تنام واكفه بركنك الذي لايرام واحفظه بعزك الذي لايضام".

وأضافت :"اللهم اشفي من يتألم ونحن بالنوم منعمين ومن يبكي وجعا ونحن بملذاتنا غارقين ربي اشفي مرضانا وجميع مرضي المسلمين شفا لايغادر سقما".

بسمة بوسيل تدعي لنجلها بعد مرضه - الصورة عبر خاصية ستوري لحسابها بإنستغرام

تامر حسني يكشف عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل

على هامش احتفاله بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "ريستارت"، والذي أُقيم مساء الأحد الماضي الذي وافق 25 مايو، كشف النجم تامر حسني عن حقيقة عودته لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

حيث ظهر تامر حسني خلال حملة دعائية لحفله الأخير وهو يكتب حرف اسمها على يده، الأمر الذي أوضحه أنه كتب حروف أسماء عائلته ومنهم بسمة بوسيل التي يعتبرها ابنته الكبرى ولا يستطيع القسوة عليها.

وقال تامر: "هي واضحة جدًا أنها كانت حروف عائلتي كلها، لأ مرجعناش بس دي حروف عائلتي والتي لا يوجد أي شخص أقرب إلي منهم".

وأكمل تامر: "كان اقتراح من المخرج إني هكتب ايه على إيديا عايزين نبقى شبه الشخصيات الناس اللي بيغنوا "روك" فقلت عيلتي، بسمة دي بنتي الكبيرة ومهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، ولا يمكن مهما عملت إني أقسى عليها فهي في دمي".

وتابع تامر حسني: "أنا أموت نفسي ولا أزعلها، وهي أم أولادي ربنا يخليهالهم وعاملة مجهود كبير جدًا مع الأولاد وربنا يوافقها ويصلح حالها في كل خطواتها اللي بتعملها".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)



اطلعوا على فيلم ريستارت يحقق انطلاقة قوية في أول يوم عرض: هذه إيراداته

العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

وقد شارك النجم تامر حسني فرحته واحتفاله بالعرض الخاص لفيلمه "ريستارت"، والذي تم طرحه في دور السينما يوم 29 مايو الماضي، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، بحضور أبطال العمل بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن.

وهم محمد ثروت، باسم سمرة، إلهام شاهين، أحمد سعد، عصام السقا، ميكا، والمؤلف أيمن بهجت قمر، وكزبرة، حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، ومهندس الصوت هاني محروس، والمطرب مصطفى حجاج، وآخرين.

فيما غابت الفنانة هنا الزاهد عن العرض الخاص بسبب ارتباطها بعرض مسرحية "الباشا" التي تشارك فيها إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

قصة وأبطال فيلم "ريستارت"

فيلم "ريستارت" طُرح في مصر والوطن العربي اعتباراً من يوم 29 مايو الماضي. ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها في المجتمع؛ فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند. وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا؛ فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما؛ فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور. مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.



يمكنكم قراءة تامر حسني: أصداء فيلم ريستارت أسعدتني وهذا موعد انطلاقه في السعودية



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".