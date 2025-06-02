شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بداية المخرج باسل مبارك في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج باسل مبارك، عن مسيرته الفنية أثناء حلوله ضيفًا في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، الذي يعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة لـ"الخليج 365"، ويناقش من خلاله كل ما يخص شغلانة السينما والدراما والبرامج التليفزيونية.

وقال المخرج باسل مبارك: "بدأت بعد ما تخرجت لمدة سنتين، وبعد كده سافرت إيطاليا وكنا شباب كتير سافرت وغالبيتنا ملهمش علاقة بالميديا".

وأضاف المخرج باسل مبارك في حديثه قائلاً: "أنا دارس علوم سياسية، بس بحب التصوير والمزيكا والتمثيل والرسم وعندي موهبة في الحتة دي، وأنا كنت طالع مشرف بث، قاعد في غرفة وقدامك شاشات وميكسر والحاجة الى تبث من هناك للعالم العربي نراجع المادة ونأمن الميعاد لوضع الشرائط لبثها".

المخرج باسل مبارك، مخرج مصري، بدأ مسيرته الإخراجية بالعمل فى قنوات art فى التسعينيات ثم انتقل إلى العمل ضمن فريق برنامج عالم سمسم، وإخراج برنامج الشقة للنجمة هند صبري عام 2007، ومن ثم مسلسله الشهير "ربع مشكل" ومسلسل "أحمد أتجوز مني" ومن ثم برنامج شيكا بيكا، وبرنامج Saturday Night Live بالعربي عام 2016 وبرنامج ليلة بيضا حمرا سودا، وبرنامج الدووم، وبرنامج شارك تانك، وبرنامج million pound menu Egypt ، وبرنامج sold out للإعلامي محمود سعد.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح.