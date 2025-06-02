شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ليلى علوى بختام مهرجان روتردام للفيلم العربى فى هولندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا بدورته الـ 25، تكريم النجمة ليلى علوي، فيما عقد المهرجان ماستر كلاس للنجمة المكرمة بالإضافة لعرض فيلم "سمع هس" بطولة ليلى علوى وإخراج شريف عرفة.

تُعد دورة مهرجان روتردام للفيلم العربي استثنائية حيث احتفل روش عبد الفتاح رئيس المهرجان بمرور 25 عامًا على انطلاقة المهرجان، ونافس علي جوائز مسابقة الفيلم الطويل 9 أفلام هي: "معطرًا بالنعناع" للمخرج محمد حمدي وهو إنتاج مشترك بين مصر وقطر وتونس وفرنسا، "يونان" للمخرج أمير فخر الدين، وهو إنتاج مشترك بين 7 دول هي ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والأردن والسعودية.

وشاركت المخرجة عهد كامل بفيلمها الجديد "سلمى وقمر"، ونافست المخرجة ميرا شعيب بفيلمها الجديد "أرزة".

كما نافس على جوائز المسابقة أيضاً فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلي عباس وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وألمانيا والسعودية وقطر ومصر، وفيلم "وحده الحب" للمخرج كمال كمال من المغرب، والفيلم الحائز علي العديد من الجوائز في أكثر من مهرجان مؤخرًا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور وهو إنتاج مشترك بين مصر والسعودية، وفيلم والفيلم السوري "سلمي" للمخرج جود سعيد وفيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا والسويد والسعودية.

ومن مصر عرض 6 أفلام هي: "آخر ليالي الصيف" للمخرجة فاطمة ياسر و"نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" للمخرج أحمد عماد، "ولا عزاء للسيدات" للمخرج محمود زين، "تفاحة" للمخرج بيشوي كامل، "مادونا" للمخرج جون فريد زكي، "أنا لك" للمخرجة أمينة عبد الغني.

كما عرض في المسابقة من فلسطين 4 أفلام هي: "ما بعد" للمخرجة مها الحاج، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا وإيطاليا، و"خالد ونعمة" للمخرج سهيل دحدل، وفيلم "ولدت مشهورًا" للمخرج لؤي عواد، وفيلم "برجعلك" للمخرج عدي جُبّه.



ليلى علوي



تكريم ليلى علوي



ليلى علوي



مهرجان روتردام للفيلم العربي



ليلى علوي