شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لابنة عادل إمام تتحدث فيه عن أكثر أكلة يحبها الزعيم وعلاقتها به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الزعيم عادل إمام من تحقيق معادلة ناجحة في حياته نادراً ما تكررت في حياة المشاهير، وهي النجاح في حياته الأسرية بنفس القدر الذى يتماشى مع نجاحه الفني، إذ كون أسرة مترابطة من خلال زوجة استطاعت الوقوف بجانبه وتربية ابناءه على أكمل وجه، سواء الثنائي رامي ومحمد إمام الذى يعرفه الجميع من خلال عملهم بصناعة السينما، أو ابنته سارة التي لم تظهر أمام أعين الإعلام .

ولكن في حوار نادر لها ظهرت سارة عادل إمام على شاشة ماسبيرو زمان تتحدث عن علاقتها بوالدها ووالدتها مؤكدة أنها ترجع إليهم في أية مشكلة كما تأخذ رأيهم واستشارتهم قبل أي قرار هام لها، وبخصوص أحب الأكلات لوالدها أوضحت أنه يحب الملوخية جداً .

الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

قال الدكتور أشرف زكى لـ ”الخليج 365” إن النجم الكبير عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويعيش وسط أحفاده وأولاده بكل حب، حيث قرر أن يوليهم قدرا كبيرا من الاهتمام، بعد سنوات كثيرة قضاها في الفن أمتع الجمهور بأعماله المميزة والتي ستظل عالقة في وجدان الشعب المصرى والعربى بوجه عام، مشيرًا إلى أنه يطلب من الجميع عدم نشر تلك الصور المزيفة حفاظًا على أسرة الزعيم والتي تتأثر بتلك الشائعات.

وجاء رد أشرف زكى على الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، بعدما انتشرت صورة بخاصية الـ ai توضح أن الزعيم يمكث في فراش داخل إحدى المستشفيات ويمر بوعكة صحية، إلا أن تلك الصورة مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، وأن الزعيم لا يعاني من أية أزمات صحية كما أشيع، وأن الصورة التي تم تداولها ما هي إلا صورة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت قد احتفلت عائلة الفنان عادل إمام يوم 17 من شهر مايو المنصرم، بذكرى ميلاده الـ85، حيث اقتصر الاحتفال على حضور أفراد العائلة فقط من الأبناء والأحفاد وزوجته وشقيقه، والذي أقيم داخل القصر الذي يقيم فيه بمنطقة المنصورية بالجيزة.

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل "فلانتينو"، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد كيلاني وطارق الإبياري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.