شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عباس لـ"القاهرة الإخبارية": وضع الموسيقى التصويرية لـ Debriefing the President هو الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

سلط برنامج "صباح جديد" على شاشة القاهرة الإخبارية الضوء على تصوير المسلسل الأمريكي Debriefing the President في مصر، وهو المسلسل الذي يعرض في 2026، وتم تصويره بتسهيلات من لجنة مصر للأفلام.

واستضاف البرنامج الموسيقار العراقي يوسف عباس، الذي يضع الموسيقى التصويرية للمسلسل وهو العراقي الوحيد المشارك في العمل الذي يتناول حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندا على أحداث واقعية، مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية الذي قام باستجواب صدام عقب القبض عليه في ديسمبر 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تم تصوير مشاهد تمثل العراق والولايات الأمريكية.



يوسف عباس

ومن جانبه عبر يوسف عباس عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، مؤكدا أنه واحدة من أصعب التجارب التي خاضها على مستوى الموسيقى التصويرية لحساسية العمل من الناحية الاجتماعية والسياسية لشخص الرئيس الراحل صدام حسين.

وأشار يوسف عباس إلى أن الموسيقى تنقل وجه نظر مؤلفها وبالتالي كان لابد من تقديم الموسيقى بشكل محايد خاصة وأن الجمهور سيشاهد جانب خفى من استجواب صدام حسين لم يشاهده من قبل وبالتالي كان لابد من التعبير عن مشاعره في تلك اللحظات الدقيقة.



الموسيقار يوسف عباس



وأوضح يوسف عباس أن العمل تم تصويره بالكامل في مصر من خلال شركة إنتاج أمريكية وهو رؤية إخراجية للمخرج ليزلي غريف الذي حرص على أن يصور في مصر لتشابه الأجواء ما بين القاهرة وبغداد.

وأضاف الموسيقار العراقي يوسف عباس أنه استخدم الناي والجوزة والسُنطور وهي الآلات التي تنتمي للبيئة الشرقية وكان الخطوة الأصعب هى دمجها مع الأوركسترا، وأكمل يوسف عباس إنه كان لديه مهمة ثانية غير الموسيقى التصويرية وهي تدريب وليد زعيتر على تجسيد شخصية الرئيس صدام حسين حيث استعان بـ 62 فيديو لدراسة حركة الجسد والوصول لأداء مناسب للشخصية، بالإضافة إلى ترجمة نص السيناريو للهجة العراقية والتدقيق اللغوي.

مسلسل Debriefing the President من إخراج ليزلي غريف، ويشارك في بطولته النجم جول كينمان في دور “جون نيكسون” ضابط الاستخبارات الأمريكية الذي أجرى الاستجواب، والنجم وليد زعيتر في دور “صدام حسين” ومن المتوقع أن يُحدث العمل ضجة واسعة فور عرضه.

مسلسل Debriefing the President يتناول حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندا على أحداث واقعية، مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية الذي قام باستجواب صدام عقب القبض عليه في ديسمبر 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تم تصوير مشاهد تمثل العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مصر.