في عيد ميلاده.. توم هولاند يواصل تسلق القمة بثبات وذكاء

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل اليوم، السبت 1 حزيران/ يونيو 2025، النجم البريطاني توم هولاند بعيد ميلاده الـ28، وسط احتفاء واسع من جمهوره حول العالم، ورسائل تهنئة انهالت عليه من زملائه في الوسط الفني عبر مواقع التواصل.



هولاند، الذي عرفه العالم بشخصية سبايدرمان في عالم مارفل السينمائي، إستطاع خلال سنوات قليلة أن يثبت نفسه كأحد أبرز نجوم جيله، بفضل أدائه العفوي وموهبته المتعددة التي تتراوح بين التمثيل، الرقص، والصوتيات.

منذ إنطلاقته اللافتة في فيلم The Impossible، وصولاً إلى نجاحه الكبير في ثلاثية Spider-Man، وأدواره الأخيرة في أفلام مثل Uncharted ومسلسل The Crowded Room، يواصل توم هولاند ترسيخ مكانته في هوليوود كوجه شاب واعد، قادر على تقديم الأدوار المركبة والجماهيرية على حد سواء.

في مقابلات سابقة، أعرب توم عن رغبته في خوض تجارب إخراجية مستقبلًا، مؤكداً أنه لا يرى نفسه محصورًا في دور البطل الخارق، بل يسعى للتجديد الدائم والتحديات الفنية.

مع دخوله عامه الجديد، ينتظر الجمهور ما سيقدمه هولاند من مفاجآت، سواء على الشاشة الكبيرة أو من خلف الكاميرا، في مسيرة لا يبدو أنها ستتوقف قريبًا.