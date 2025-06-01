تامر حسني يُشعل “كوكا كولا أرينا”.. مفاجآت استثنائية وأجواء لا تُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أمسية غنائية ضخمة، أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا استثنائيًا مساء أمس على مسرح “كوكا كولا أرينا” في دبي، وسط حضور جماهيري كثيف من مختلف الجنسيات العربية، في واحدة من أكثر السهرات المنتظرة لهذا العام.

وشهد الحفل لحظات مميزة، حيث فاجأ تامر حسني الجمهور بصعود نجوم وأبطال فيلمه الجديد “ريستارت” إلى المسرح، في مشهد تفاعلي نال إعجاب الحاضرين، وأضاف بعدًا سينمائيًا إلى الأجواء الغنائية. كما قدّم للمرة الأولى على المسرح ديو “ملكة جمال الكون” بمشاركة الفنان الشامي، وسط تفاعل حماسي كبير من الجمهور.

وقدّم “نجم الجيل” باقة من أشهر أغانيه التي رافقت محبيه على مدار سنوات، مؤكّدًا حضوره الطاغي على المسرح وقدرته على إشعال الأجواء أينما حلّ.

وعقب الحفل، نشر تامر حسني صورًا من الليلة ووجّه رسالة شكر عبر حساباته الرسمية، قال فيها: “شكراً دبي وجمهور الإمارات، وشكراً جميع الجاليات العربية، وشكراً الجالية المصرية، وشكراً لحبيبي الشامي، وشكراً نجوم وأبطال فيلم ريستارت. شكراً للتنظيم الرائع من شركة لايڤ نيشن العالمية، والمسرح، والإضاءة، والصوت، والأمن، والصحافة، والإعلام اللي تعبوا معانا في اليوم الرائع ده “.

وقد عكست هذه الكلمات مدى تقديره لكل من ساهم في نجاح هذه الليلة، من الجمهور إلى فريق العمل، في لفتة حماسية تعبّر عن روحه التشاركية وتواصله الدائم مع جمهوره.

تامر حسني، وكعادته، لم يقدّم مجرد حفل، بل تجربة فنية كاملة جمعت بين الموسيقى، الصورة، والعاطفة، ليبرهن مجددًا أنه ظاهرة فنية متكاملة تتخطى حدود الغناء إلى التأثير الحقيقي في وجدان جمهوره.