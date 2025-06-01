رولان مهنا يكشف عن تيزر “الدني دوّارة”.. أغنية جديدة قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التيزر الرسمي لأغنيته الجديدة “الدني دوّارة”، التي يقدّمها باللهجة اللبنانية في عمل غنائي متكامل يمزج بين الإحساس واللمسات العصرية.

وتُعد “الدني دوّارة” أول تعاون يجمع رولان مهنا مع شركة الإنتاج الفني BMK.EMPIRE، في خطوة جديدة تمثّل انطلاقة مختلفة ضمن مسيرته الفنية.

ويأتي الكشف عن التيزر بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير الكليب، الذي تولّت إخراجه كريستل مهنا برؤية بصرية تُجسّد الطابع الدرامي للأغنية، بينما تولّى التوزيع الموسيقي KOKO B، وهي من كلمات خلدون غرز الدين، ألحان رولان مهنا، وتسجيل استوديو جو بارودجيان.

من المتوقع إصدار الأغنية والفيديو كليب قريباً عبر القناة الرسمية لرولان مهنا على “يوتيوب”، كهدية فنية منه للجمهور بمناسبة فصل الصيف.