شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي نجم إحتفالية ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 يونيو 2025 10:30 م

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم إحتفالية عيد الأضحى والتي يحييها النجم لؤي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية.

تقام الإحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن قطاع الفنون الشعبية بصدد عمل مجموعة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

واستكمل "عبد المنعم": تم الإتفاق مع النجم "لؤي" لإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية وذلك ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية.

ويقام في الفصل الأول من الإحتفالية إستعراض "الدنيا ربيع" والذي تقدمه الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية.

ويقام خلال الفصل الثاني فقرة تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية، فيما يصعد في الفصل الثالث من الإحتفالية النجم "لؤي" والذي سيقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.



