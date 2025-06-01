شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صبري لنغم إف إم: أنا تربية واحدة ست وأخدت اسمي من أمي والان مع تفاصيل الخبر

استضاف برنامج لمن يهمه الفن تقديم أميرة نور على نغم إف إم ، الفنان محسن صبري، حيث قال خلال اللقاء، إن اسم محسن صبري حصل عليه من اسم والدته، بسبب تشابه الاسماء بينه وبين الفنان محسن محي الدين ، وأضاف صبري، "طول عمري بحب الرسم والموسيقى، ورغم كده ما كنتش عايز أدخل التمثيل، وأول تجربة تمثيلية ليا كان عندي وقتها ٦ سنين وكنت على المسرح ".



محسن صبري في برنامج لمن يهمه الفن

وعن شخصية جهاد السويفي التي قدمها فى مسلسل "وتقابل حبيب" رمضان الماضي، قال محسن صبري، "الشخصية أتعمل لها تاريخ ما كانش موجود فى الورق بس الشغل عليها عمل دور كويس وجمعتنى مشاهد مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل وتقابل حبيب وكانت الكواليس بينا جميلة جدا ".

وعن تربيته ونشأته، قال محسن صبري، "أنا تربية واحدة ست اللى هى والدتى، وهي بالنسبة لى نموذج يفوق الوصف لأنها تعبت أوى و خاضت مواقف فى الحياة مايقدرش عليها أقوى الرجال و اتعلمت منها التضحية والتفاني فى حب بناتي".