بالتزامن مع عيد الأضحى.. عرض الجزء الثاني من فيلم سكر

موعد عرض فيلم "سكر 2"

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قصة وصناع فيلم "سكر"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 10:23 مساءً - بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2025، كشفت إحدى المنصات الرقمية عرض الجزء الثاني من فيلم "سكر" ، والذي عُرض خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، والتي أقيمت في مدينة جدة التاريخية، في نهاية العام الماضي 2024.روجت منصة "شاهد" عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكشفت من خلال نشر مقطع من الجزء الثاني من الفيلم الغنائي "سكر"، عن عرضه وذلك اعتبارًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق 6 يونيو الجاري.وعلق الحساب على مقطع الفيديو بالقول: "استعدوا لاستقبال الجزء الثاني من أضخم إنتاج غنائي سينمائي في الوطن العربي، فيلم سكر، 6 يونيو على شاهد".فيلم "سكر يعتبر أول فيلم سينمائي غنائي موجه لأفراد العائلة، والفيلم رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ويُشارك ببطولة سلسلة أفلام "سُكر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت وكل من ماريا جمعة، عبد الله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين.يذكر أن أحداث سلسلة أفلام "سُكر" مستوحاة من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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عرض فيلم "سكر 2" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي