الذكرى الثانية لزواج الأمير الحسين والأميرة رجوة.. حب وطّدت أواصره الأميرة إيمان الصغيرة

الذكرى الثانية لزواج الأمير الحسين والأميرة رجوة

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الأمير الحسين والأميرة رجوة- صورة خاصة

خبر حمل الأميرة رجوة الحسين

استقبال الأميرة إيمان الصغيرة بمشاعر دافئة

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حُب أفضى لإصابة بالكتف

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اللقاء الأول للأمير الحسين والأميرة رجوة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 10:23 مساءً - يوافق اليوم، الذكرى الثانية لزواجه، ولي العهد الأردني، ووتمثل هذه الذكرى أكثر من مجرد احتفال بالزفاف؛ فهي محطة مهمة وأساسية في علاقتهما، والتي شهدت تطوراً وازدادت قوة ومشاعر؛ بل هي بداية لحياة عائلية جديدة، بعدما تُوّجت منذ شهور بقدوم ابنتهما الأولى "الأميرة إيمان" التي جعلتهما يختبران شعور الأمومة والأبوّة لأول مرة، وكذلك وطّدت من أواصر علاقتهما.مع كل لحظة تمُر، تزداد علاقةعمقاً وثباتاً، وتجسّد نموذجاً عصرياً للعلاقات الملكية المبنية على المودة والتفاهم.ويُذكر أنه منذ زواجهما، أظهرت الصور والمناسبات الرسمية وحتى المشاركات الشخصية على "إنستغرام"، تناغماً استثنائياً بين الزوجين. وقد وصف الأمير الحسين زوجته قبل ذلك بأنها "هادئة، حكيمة، وتتمتع بحس فكاهي رائع". مؤكداً أن قربها منه جعله أكثر توازناً في حياته الشخصية والعامة.وبعد عامين من الحفل الملكي الأسطوري الذي أُقيم في قصر زهران وقصر الحسينية في عَمّان عام 2023، بحضور العائلات الملكية من حول العالم، أصبحت العلاقة بين الأمير الحسين والأميرة رجوة، ليست مجرد زواج ملكي؛ بل شراكة إنسانية متينة نمَت وتطوّرت، وازدادت قوتها بعد إعلان انتظارهما لطفلهما الأول.في أبريل 2024، أعلن الديوان الملكي الأردني عن حمل، وتحدثفي أكثر من مناسبة عن مدى سعادته بخوض هذه المرحلة مع رجوة؛ مشيراً إلى أن تجرِبة التحضير لاستقبال طفل، جعله يشعر بمسؤولية أكبر، كما قرّب بينه وبين زوجته على مستوًى أعمق. ولم يؤثّر خبر حمل الحفيدة الأولى لملك الأردن علىفحسب؛ بل حتى على الملكة رانيا التي بدأت شراء مستلزمات الطفل بنفسها، وسط أجواء فرح عائلي كبير.في لحظات دافئة مليئة بالمشاعر الجياشة، استقبل، ولي عهد الأردن، وزوجته، مولودتهما الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين، في 3 أغسطس 2024. والتي وُلدت في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمّان، وهي أول حفيدة للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.وكان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن الخبر عبْر منصاته الرسمية؛ معبّراً عن فرحة العائلة الملكية. كما شارك الأمير الحسين والأميرة رجوة صوراً عائلية مليئة بالحب مع مولودتهما الجديدة؛ معربين عن شكرهما للفريق الطبي في مدينة الحسين الطبية على الرعاية المتميزة.كما عبّرتعن سعادتها الكبيرة، وكذلك الملك عبدالله الذي علّق قائلاً: "نحمد الله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتاً حسناً ويحفظها لوالديها. نوّرتِ عيلتنا يا جدو".وبمناسبة ولادة الأميرة إيمان، طلب الأمير الحسين والأميرة رجوة من المهنئين أن يُستبدل بالهدايا، التبرُّع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام.من الواضح أنة يتقاسمان رعاية الأميرة إيمان بكلّ تفاصيلها كما يتقاسمان حُبهما، وعلى الرغم من المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق ولي عهد الأردن، إلا أنه حريص كلّ الحرص على رعاية ابنته بنفسه.وفي الفيلم الوثائقي "نشمي" الذي يوثّق مسيرة الأمير الرياضية ، كشف الطبيب الأردني زيد مضحي، أن سبب آلام الكتف التي يعاني منها ولي عهد الأردن، يعود إلى حمله لابنته الأميرة "إيمان" لساعات طويلة يومياً، في تشخيص وصفه الأمير بأنه "الأجمل" في حياته.وروى الطبيب تفاصيل لقائه معقائلاً: "خلال زيارتي الأخيرة، أخبرني الأمير بأنه يشعر بألم في كتفه. في البداية اعتقدت أن السبب يعود إلى تمارين الرماية أو النشاطات البدنية، كما اعتدنا سابقاً، لكنه أوضح أن الألم هذه المرة في الكتف الآخر".تابع مضحي: "سألته إذا كان هناك تغيير في التدريبات أو الجلسات المكتبية؛ فأجاب بالنفي. فسألته: كم هي الفترة التي تحمل فيها ابنتك خلال اليوم؟ فردّ: من أول ما أوصل البيت حتى تنام. فقلت له: هذا هو السبب".والأمير الحسين ردّ على هذا التشخيص قائلاً: "أحلى تشخيص بتشخص فيه طول حياتي. خليها توجع، مش مشكلة".للمزيد: صورة جديدة للأميرة رجوة الحسين بمناسبة يوم ميلادها الثلاثين



كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين عن لقائه الأول، وكيف تعرَّف إلى الأميرة رجوة، وذلك خلال رده عن سؤال وجهه له المضيف في منتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، في 29 من أبريل من العام الماضي، والذي كانت تحضره الأميرة رجوة.

في مقطع فيديو نقلته قناة المملكة عبْر حسابها الخاص بإنستغرام، يقوم المضيف بسؤال ولي العهد قائلاً: "بتعرف إحنا شعب بنحب التفاصيل ونحب الفضول. كيف تعرّفت إلى الآنسة رجوة؟" فضحك الحضور في القاعة، بينما رد الأمير الحسين قائلاً: "هذا السؤال بننسأله كثير"، وأضاف: "الحمد لله قصتنا بسيطة، كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة، تعرّفتُ إلى رجوة من خلالها. وعلى فكرة، ما حكينا أو شفنا بعض فترة بعد ما اتعرفنا. وكان في يوم شيء ذكرني فيها؛ فقررت أسأل عنها وسبحان الله صار النصيب. الحمد لله". واستكمل: "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بيتعرف واحدة متل رجوة. والحمد لله مرتاحين ومتحمسين وبنتمنى السعادة والفرح للجميع".

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خطوبة الأميرة رجوة والأمير الحسين

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي يوم الأربعاء 17 من أغسطس 2022 خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الأميرة رجوة في الرياض.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنّئ الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله: بمناسبة خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

وتمت قراءة الفاتحة في منزل والد الأميرة رجوة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور: الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وبعد الخطوبة، شاركت الملكة رانيا العبدالله مجموعة من الصور معبّرة عن فرحتها وعن دعوتها التي استُجيبت بخطوبة ابنها والأميرة رجوة؛ حيث كتبت: "رجوت الله- مثلي مثل كل أم- أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب؛ فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة- الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

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الأول من يونيو 2023: الزفاف الملكي

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تم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الأميرة رجوة في الأول من يونيو العام الماضي 2023، وقد أعلن الديوان الملكي الهاشمي من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، موعد عقد القران، في بيان جاء كالتالي: "يسُر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو عام 2023 ميلادي".

وأضاف الإعلان: "والديوان الملكي الهاشمي إذ يهنّئ عميد آل البيت الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة؛ ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد السيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء".

وفور عقد القران، أصدرت الإدارة الملكية السامية قرارها بمنح الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، لقب "الأميرة رجوة الحسين". كذلك قرر مجلس بلدية مادبا تسمية ميدان الدفاع المدني للشارع الذي يمتد ويلتقي بشارع الملكة رانيا العبدالله على اسم الأميرة رجوة الحسين. وتُعتبر هذه الخطوة تكريماً للأميرة رجوة التي أصبحت فرداً من العائلة الهاشمية، والتي من دون أدنى شك ستكون عضواً فعالاً في المجتمع الأردني وفعالياته، كما أنها الملكة المستقبلية للبلاد.

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