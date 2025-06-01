أحمد كامل ومحمد سعيد يقتربان من طرح ألبومات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنانان المصريان أحمد كامل ومحمد سعيد لطرح ألبومات غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقّب من الجمهور. ويتواجد محمد سعيد حاليًا في الاستوديو لإنهاء تفاصيل ألبومه الجديد، بعد آخر أعماله "مركبة"، بينما أنهى أحمد كامل تسجيل مجموعة من أغاني ألبومه المنتظر بعد "بعد الكلام"، وطرح مؤخرًا كليب "شكلي هعيش"، من كلمات مصطفى ناصر وخالد عصام، وألحان خالد عصام، وتوزيع إسلام شيتوس، وإخراج بولو.

يُذكر أن أحمد كامل حقق نجاحًا كبيرًا في تعاونه السابق مع زاب ثروت في "زي الجنة"، ويواصل التحضير لأغانٍ وحفلات قادمة.

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