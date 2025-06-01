ميرنا وليد - بيروت - أطلق الرابر اللبناني روي شلش ثالث أغاني ألبومه الجديد "Orpheus"، بعنوان "دقيقة صمت"، والتي اعتبرها لحظة تأمل داخلية في الصفات السلبية للبشر مثل الطمع والحسد. الأغنية المصوّرة جسدت ذلك من خلال مشهد دفن روي لذاته القديمة "كلِش"، في رمز درامي يعبّر عن التخلّي عن الماضي.

Orpheus هو مشروع موسيقي وسينمائي من 6 أغنيات مصوّرة، يروي رحلة روي نحو اكتشاف الذات والتحرّر من القيود النفسية والاجتماعية. ويقول روي إن اسم الألبوم جاءه بعفوية، ليكتشف لاحقًا أن أسطورة أورفيوس الإغريقية تعكس ما كان يمر به من فقدان وتحول وخلاص، ويأتي الألبوم بالتعاون مع Universal Music MENA وBeirut Records، ليشكل نقلة فنية عميقة في مسيرة روي، الذي يُعرف منذ انطلاقته عام 2008 كواحد من أبرز الأصوات الشعرية في مشهد الهيب هوب اللبناني المستقل.

كانت هذه تفاصيل خبر روي شلش يطرح أغنية "دقيقة صمت" .. ويدمج الهيب هوب بالفلسفة والأسطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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