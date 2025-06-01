شكرا لقرائتكم خبر عن نجل تامر حسني وبسمة بوسيل يتعرض لأزمة صحية.. ووالدته تطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض آدم نجل النجم تامر حسني والنجمة بسمة بوسيل لأزمة صحية نقل على إثرها لإحدي المستشفيات، حيث نشرت بسمة بوسيل عبر ستوري حسابها على "انستجرام" صورة لابنها آدم من داخل المستشفى، وفى منشور آخر طالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء.



بسمة بوسيل تنشر صورة لابنها ادم من داخل المستشفى

في جانب آخر يعرض للنجمة تامر حسني في السينمات، فيلم "ريستارت"وتدور أحداثه حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.



بسمة بوسيل تطلب الدعاء لابنها ادم

أما الفنانة بسمة بوسيل، فبدأت مؤخراً، تصوير دورها في فيلم بيج رامى للنجم رامز جلال، والذى تخوض به أولى تجاربها فى التمثيل، وذلك بعد دخولها عالم الغناء بقوة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت آخر أعمالها الغنائية بعنوان "يا خسارة" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة والأغنية كتب كلمات الأغنية عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى.