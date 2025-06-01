حبي الوحيد وقلبي: بهذه الكلمات ليلى أحمد زاهر تحتفل بيوم ميلاد زوجها هشام جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 08:55 مساءً - بكلمات مليئة بالحب والرومانسية، احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بيوم ميلاد زوجها المنتج والفنان هشام جمال، والذي يصادف اليوم الموافق 1 يونيو.

وشاركت ليلى من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو جمع عدداً من الصور التي تضم أجمل اللحظات الرومانسية التي جمعتهما معاً.

ليلى زاهر لزوجها هشام جمال: "أنت حبي الوحيد"

وقد وجّهت ليلى أحمد زاهر رسالة مليئة بالحب والرومانسية لزوجها هشام جمال؛ حيث قالت: "إلى قلبي، حبيبي، وزوجي الرائع، أتمنى لك عيد ميلاد سعيداً! مليون حياة لن تكفي لأحبك. أنت كلّ ما تمنيته وأكثر".

وأكملت ليلى: "وأخيراً، يا زوجي أنت حبي الوحيد الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر. ومن حظي وجودي معك".

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وقد انهالت على منشور ليلى العديد من التعليقات، التي تمنّت ميلاداً سعيداً لـ هشام جمال، وحياة مليئة بالفرحة والسعادة مع زوجته ليلى؛ حيث علّق والدها الفنان أحمد زاهر قائلاً: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض ويخليكم لينا. سنة سعيدة عليك يا إتش يا حبيبي". كما علّقت شقيقتها ملك زاهر قائلة: "ما شاء الله".

وتعَد هذه هي المناسبة الأولى التي تمُر على العروسين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال منذ احتفالهما بزفافهما.

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أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها هشام جمال

في أول ظهور لها بعد احتفالها بزفافها، ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها المنتج والممثل هشام جمال، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، الذي أُقيم مساء الأحد الماضي 18 مايو بدار الأوبرا المصرية، بحضور أبطال العمل ونخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر برفقة زوجها هشام جمال كأول ظهورٍ لهما بعد احتفالهما بزفافهما، وشاركت ليلى عدداً من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لإطلالتها خلال العرض الخاص للفيلم؛ حيث تألّقت ببدلة رسمية سوداء أنيقة، وتركت شعرها منسدل على كتفيها بشكل انسيابي جميل، ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، كما أكملت إطلالتها بحقيبة ذهبية أنيقة.

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زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر قد احتفلت بزواجها من هشام جمال في 23 أبريل الماضي، في حفل زفاف ضخم، في منطقة هرم سقارة؛ حيث اندماج الحضارة والعراقة بالرومانسية والسحر. وقد شاركهما حفل زفافهما حشدٌ كبير من نجوم الفن، الذين حرَصوا على التواجد ومباركة العروسين، وكذلك تهنئة أحمد زاهر على زواج ابنته ليلى. وجاء في مقدمة الحضور: ريهام عبدالغفور، محمد سامي، ومي عمر، لقاء سويدان، أحمد سعد، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.



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