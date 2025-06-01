بعد دعم هشام ماجد وأسماء جلال لهم.. مسلسلات وأفلام تناولت مرض التوحد

ما هو مرض التوحد؟

مسلسل "حالة خاصة" شخصية أقرب للواقع

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مسلسل "إلا أنا" حكاية حُلم حياتي عام 2021

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مسلسل "سيد الناس" آسر الشخصية العفوية

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فيلم "التوربيني" علاقة شقيقين أحدهما متوحد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 08:55 مساءً - نشر عددٌ من النجوم مؤخراً، منهم الفنانعبْر حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقاطع مصورةً، كشفا من خلالها عن دعمهما الكامل لمرضى التوحد؛ مؤكديْن أنهما سيتبرعان بجزء من وقتهما للتواصل معهم، وتكوين صداقات مميزة تجعلهم يشعرون بالحب والدعم، وذلك من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.ومع الدعم المستمر الذي يتلقاهسواء من قِبل المجتمع أو الهيئات الحكومية أو نجوم الفن والمجتمع، هناك عددٌ من الأعمال الفنية سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية، تناولت وتحدثت عن، وسوف نرصدها من خلال هذا المقال.هو واحد من الأمراض العقلية التي لا تلقى اهتماماً كبيراً من صناع الدراما، ويُعرف باسم الذاتوية أو اضطراب التوحد الكلاسيكي، وهو اضطراب النموّ العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي وأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة. وتتطلب معايير التشخيص ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات من العمر.ونظراً لندرة التعامل معها في حياتنا اليومية، تظل الدراما والسينما هي النافذة الأولى ليتعرّف المجتمع إلى أصحاب المتلازمة، وفي تاريخ الدراما المصرية تم تمثيل مرض التوحد حوالي 4 مرات فقط.مسلسل "حالة خاصة" للنجم الشاب، كشف العديد من التفاصيل في تقديم الشخصية، والتي كانت شديدة القرب من الواقع، وكانت مشكلته في التعامل مع حذاء جديد، واستماعه بشكل مستمر لنفس ألبوم الأغاني باستمرار للتعامل مع الضوضاء، كلها تفاصيل جعلته أنجح مَن قدّم دَور مريض توحد.ودارت قصته حول "نديم-"، الذي يعاني من التوحد، ويعمل في مهنة المحاماة، ورغم ذلك يثبت للجميع نجاحه في هذا المجال، ولاسيّما "أماني النجار- غادة عادل"، وهي المحامية التي يعمل في مكتبها، والتي تُبدي إعجابها بقدراته المهنية يوماً بعد الآخر، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذيْن له.المسلسل من بطولة: غادة عادل، طه دسوقي، وئام مجدي، حسن أبوالروس. ومن تأليف مهاب طارق. وإخراج عبد العزيز النجار.تتمحور قصة مسلسل "إلا أنا.. حكاية حُلم حياتي" حول "خديجة" الفتاة المصابة بالتوحد، التي تجسّدها الفنانة الشابة مايان السيد، والتي تواجه الكثير من المشاكل المختلفة عند تعاملها مع المجتمع، إلا أن أسرتها تحاول جاهدة احتواءها بشتى الطرق، وإيجاد حلول حقيقية للعثرات التي تعترض طريقها؛ لتكشف أحداث المسلسل عن كيفية التعامل معها والدعم الذي تقدّمه أسرتها لها.حكاية "حلم حياتي" واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا". وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل. ومن تأليف يوسف وجيه. وشارك في الحكاية عددٌ كبير من الفنانين، من بينهم: يوسف عثمان، تيام مصطفى قمر، منة عرفة، سماح السعيد، هنا داود، وغيرهم من الفنانين.وقد تحدثت الفنانة، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن أنها لم يكن لديها معلومات كافية عنحيث شرحت ذلك: "لكنني قَرأت عنه، وقابلت شخصيات حقيقة؛ لأنّني رغبت في توعية الجمهور عن مرض التوحد".وأضافت مايان: "ركّزت في المسلسل على لغة الجسد، وطريقة الحديث، والنظرات لمن حولي؛ لأنّ شخصية خديجة كانت لا تنظر لمن حولها مباشرة، ولذلك شعرت بأنّي تائهة؛ خاصة في مشهد المسرحية بالمسلسل".اطلعي على بعد غياب طويل: نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عزالدين ومصطفى شعبانفي موسم دراما رمضان 2025، تابعنا دَور الممثل الشابوهو يقدّم دَور مريض توحد في مسلسل "سيد الناس"، من خلال شخصية "آسر" التي تعبّر عن مشاعرها بشكل سهل وسلس وأمام الجميع من دون التفكير في أيّ ردود أفعال.يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" تم عرضه بموسم دراما رمضان 2025، وشارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور. ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، والمخرج محمد سامي. والإخراج لمحمد سامي. وإنتاج صادق الصباح.مسلسل "سيد الناس" دارت أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرّض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.الفيلم الذي عُرض عام 2007، ويروي قصة العلاقة بين شاب مريض بـ مرض التوحد وأخيه الأكبر بعد وفاة والديهما. والفيلم مأخوذ عن الفيلم الأمريكي رجل المطر، وتدور الأحداث حول "محسن" الذي يعاني من التوحد، وتحدث بينه وبين شقيقه الأكبر "كريم" العديد من المواقف من بعد وفاة والديهما، ويحاول كريم الحصول على الوصاية على شقيقه للحصول على نصيبه من الميراث، وتتطور علاقة الشقيقين لما هو أبعد من ذلك.الفيلم بطولة: شريف منير، أحمد رزق، هند صبري، جمال إسماعيل. ومن تأليف محمد حفظي. وإخراج أحمد مدحت.

يمكنكِ قراءة أفلام عالمية تناولت اضطراب التوحد لكبار النجوم

هكذا دعم هشام ماجد وأسماء جلال مرضى التوحد!

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كان النجم هشام ماجد قد نشر مقطعاً مصوراً عبْر حسابه على "إنستغرام"، كشف من خلاله عن دعمه الكامل لمرضى التوحد؛ مؤكداً أنه سيتبرع بجزء من وقته للتواصل معهم وتكوين صداقات مميزة تجعلهم يشعرون بالحب والدعم، وذلك من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.وقد وجّهرسالة لمتابعيه وقال: "بدعوكم للتواجد في التطبيق كمتطوعين، جواه أصدقاء كتير عندهم توحد، محتاجين يبقى لهم أصدقاء، وإنت تقدر تخش وتقول أنا مستعد أعمل أي حاجة، أخرج معاه أو نلعب سوا كورة أو نروح سوا السينما".وقال إنه ينوي التواصل مع مصابي التوحد بطريقة مختلفة؛ قائلاً: "أنا هدخل التطبيق وأقول اللي عايز يحضر تصوير معايا ينور، وهعمل أصدقاء كتير جداً على التطبيق".وقد تفاعل عددٌ كبير من جمهور هشام مع هذا المقطع، وأبدَوا إعجابهم بتصرفه الإنساني وطريقته في التعامل مع هذا الموقف.كما حرَصت الفنانة أسماء جلال على دعمهم أيضاً من خلال حسابها على "إنستغرام"، وشاركت مقطع فيديو قالت فيه: "أنا نزّلت التطبيق وده عن طريقه نقدر نكوّن صداقات جديدة مع أطفال عندهم توحد، نقدر نلعب معاهم كورة، نتكلم عن كتاب، ندخل سينما مع بعض، ويقدروا يحضروا التصوير في اللوكيشن. ولو فيه دور مناسب لهم يقدروا يمثلوا".وأضافت: "الفكرة عجبتني جداً وبشجعكم إنتم كمان تنزّلوا التطبيق وتتعرفوا على الأطفال، عشان نساعد عدد صحابهم يكتر والعيلة تكبر أكتر وأكتر، ونقدر نعمل معاهم نشاطات مختلفة".ويأتي ذلك بعد أيام من توجيه الفنانرسالة إلى جمهوره، دعاهم فيها إلى المشاركة في هذا التطبيق، ودعم المصابين بالتوحد.تعرّفي إلى بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها: أسماء جلال منقذة اللحظات الأخيرة فما القصة!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».