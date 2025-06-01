بحبك يا لولو: هكذا عايدت إلهام شاهين هالة صدقي في يوم ميلادها

إلهام شاهين لـ هالة صدقي: "بحبك يا لولو"

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هذا الفيلم يجمع إلهام شاهين وهالة صدقي مجدداً!

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إلهام شاهين وهالة صدقي متنافستان في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 08:55 مساءً - وجّهت الفنانةرسالة مليئة بالحب لصديقتها وزميلتها النجمة، وذلك بمناسبة احتفال الأخيرة بيوم ميلادها، والذي يصادف اليوم 1 يونيو.وقد شاركتعدداً كبيراً من الصور من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، جمعتها بصديقتهاوالتي تضمنت العديد من اللحظات والذكريات التي جمعتهما منذ فترة شبابهما إلى اليوم.ووجهت إلهام شاهين رسالة لهالة صدقي، قالت فيها: "كل سنة وحبيبة قلبي. أختي الغالية. وصاحبتي الجدعة. وعِشرة عمري هالة صدقي طيبة. يا رب يعطيكِ السعادة والصحة والنجاح وراحة البال. ويحميكم إنتِ وسامو ومريم حبايب قلبي من كل شر. بحبك يا لولو يا جميلة من كل قلبي".وقد ردتعلى منشور إلهام شاهين من خلال خاصية التعليقات بإيموجي قلوب حمراء.وكانت النجمةقد أعلنت عن عمل سينمائي جديد سوف يجمعها بالفنانةوالفنانة ليلى علوي، ويحمل اسم "قلبي بيحبك يا دنيا"، وذلك بعد تعاونهن الأخير في فيلم "يا دنيا يا غرامي" الذي مرّ عليه حوالي 28 عاماً.وقد شاركتعدة صور تجمعها بالثنائيعبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلّقت بالقول: "أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي، جمعتنا صداقة طويلة في الحياة وعلى الشاشة في فيلم يا دنيا يا غرامي، الفيلم الذي لاقى نجاحاً كبيراً جداً عند عرضه، وحصلنا جميعاً على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، أجمل فيلم عن الصداقة، بحبه جداً، وإن شاء الله سيجمعنا قريباً فيلم قلبي يحبك يا دنيا".كما اجتمع الثنائي معاً في أفلام: "نحب عيشة الحرية، ويوم للستات".اطلعي على هالة صدقي: رفضت دور إنتصار في إش إش ومحمد سامي لا يقل عن يوسف شاهينتألّقت الفنانة هالة صدقي بدَور "شادية" في مسلسل "إش إش"، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة:، ماجد المصري، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة، التي تجسّد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة. ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرُّب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبّرها له.أمافقد تألّقت خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بشخصية سيدة تُدعى "إعتماد الهواري" وهي زوجة خالد الصاوي، وهو والد الجارحي أبوالعباس، الذي يجسّد دوره عمرو سعد، وتدخل إعتماد مع الجارحي في صراعات كبيرة بعد وفاة والده."سيد الناس" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرّض للظلم ويتم الزج به في السجن؛ ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور. ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي. وإنتاج صادق الصباح.

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