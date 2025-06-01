تيم ميلر يبدي رغبته في إخراج فيلم X-Men القادم

ميرنا وليد - بيروت - أعرب المخرج تيم ميلر، الذي أخرج الجزء الأول من Deadpool، عن رغبته في تولي إخراج فيلم X-Men المقبل من إنتاج استديوهات مارفل، وفي تصريحات صحفية، أوضح ميلر أنه سبق وبدأ تطوير مشروع لفيلم X-Men لدى شركة Fox، قبل استحواذ ديزني، وكان يعتمد على العدد 143 من القصص المصورة، في توليفة وُصفت بأنها تجمع بين Home Alone وAlien.



في السياق ذاته، كشفت تقارير أن رايان رينولدز يفكر بإنتاج فيلم جديد يجمع شخصيته "Deadpool" مع عدد من شخصيات X-Men، على أن يضم من 3 إلى 4 شخصيات من الفريق الشهير، بينما يبقى المشروع غير معلن رسميًا من قِبل مارفل.

على صعيد آخر، أثار تيم ميلر الجدل بكشفه عن أجره في Deadpool & Wolverine، مؤكداً أنه تقاضى فقط 225 ألف دولار مقابل عامين من العمل، مضيفاً: "وكيل أعمالي قال لي إنني كنت سأجني أضعاف هذا الرقم من حلقة واحدة في The Walking Dead"، وبالرغم من التصريحات السابقة بعدم وجود جزء ثانٍ من Deadpool & Wolverine، ذكرت تقارير جديدة أن مارفل تدرس إنتاج جزء ثانٍ بعد فيلم Avengers: Secret Wars، خاصة بعد أن تجاوزت إيرادات الفيلم 1.2 مليار دولار، ليصبح الأعلى بين أفلام التصنيف R في تاريخ شباك التذاكر الأميركي.