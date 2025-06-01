سليم عساف يُطلق أغنية "بعشقو" بأسلوبه الخاص

ميرنا وليد - بيروت - طلق الفنان والمؤلف الموسيقي اللبناني سليم عساف أغنية منفردة جديدة بعنوان "بعشقو"، وهي من كلماته وألحانه، في عمل يندرج ضمن سلسلة إصدارات فنية يُحضّر لها للفترة المقبلة.

الأغنية تحمل طابعًا رومنسيًا بإيقاع عصري، اختار عساف تصويرها في لبنان، بإدارة المخرج شريف ترحيني، استمرارًا لتعاون فني ناجح جمع بينهما سابقًا.

"بعشقو" تأتي كبداية لعام فني حافل، إذ أعلن عساف أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين بأنماط موسيقية مختلفة، من المقرر طرحهما خلال هذا العام، ما يعكس تنوّعه الفني واستمراره في تقديم أعمال تتقاطع بين الكلمة واللحن والإحساس.