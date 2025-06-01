الشامي وتامر حسني يتألّقان أمام جمهور كبير في دبي

ميرنا وليد - بيروت - شهدت قاعة "كوكاكولا أرينا" في دبي ليلة أمس، ليلة استثنائية، جمعت الفنان السوري الشامي بالفنان المصري تامر حسني، في حفلٍ وُصف بالأضخم هذا الصيف، حضره جمهور غفير غصّت به مدرّجات القاعة بالكامل.



تألّق الشامي على المسرح بباقة من أبرز أعماله مثل "يا ليل ويالعين"، "صبرا"، و"دوالي"، قبل أن يُشعل الحضور بأداء مشترك مع تامر لأغنيتهما "ملكة جمال الكون"، التي أصبحت "هيت" الموسم وحققت انتشاراً واسعاً.

الليلة حملت لحظات مؤثرة، أبرزها احتفال الشامي بدخوله موسوعة "غينيس" كأصغر فنان يتصدّر قائمة Billboard Arabia Artist 100، إلى جانب مفاجأته بعيد ميلاده على المسرح.

الحفل شهد حضوراً فنياً وإعلامياً لافتاً، تخلّله تغطية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت مقاطع الحفل ملايين المشاهدات خلال ساعات.