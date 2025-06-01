تكريم الفنان عايض في ألمانيا بحفل جوائز DAF BAMA Music Award للموسيقى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 04:22 مساءً - كُرّم الفنان عايض مع عدد من النجوم في ألمانيا من مختلف الدول، وذلك عبر جوائز DAF BAMA Music Award، للموسيقى 2025، وكان من ضمن هؤلاء النجوم: الفنان عايض من السعودية، الفنانة أسماء لمنور من المغرب، هيفاء وهبي من لبنان، محمود التركي من العراق، السيلاوي من الأردن، هيلي لوف، توحي، وشابنام، بالإضافة إلى آخرين من الفنانات والفنانين من أمريكا، بريطانيا، إندونيسيا، أفغانستان، الهند، وتركيا، وذلك على مسرح مهرجان توزيع جوائز الداف باما في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، وذلك في 31 مايو 2025.

ونشر الفنان عايض صوراً ولقطات من هذا الحدث على صفحته الرسمية على سناب شات، كما نشر صوراً له مع الفنانة أسماء لمنور، والفنان محمود التركي.

عايض وأسماء لمنور ومحمود التركي- الصورة من حسابه على سناب شات

وغنى بعد تكريمه أغنية "لماح"، وسط تفاعل كبير جداً من الحضور والفنانين والفنانات المتواجدين، وهي من كلمات فارس فايح، وألحان راكان، وتقول كلماتها:

كيف أبين لك شعوري دون ما أحكي

خابرك لماح لكن ما لمحته

لا تغرك كثرة مزوحي وضحكي

والله إن قلبي لغيرك ما فتحته

ألف مرة جيت لك شايل شعوري

وأرجع بنفس الشعور وما شرحته

يا كثر ما قلت عادي مو ضروري

لو جمعت الشوق فيني أو طرحته

كل يوم أكتب لك أكثر من رسالة

وألقى كل اللي كتبته لك مسحته

تجرح اللي طول عمرك ما جرحته

راح أعيشك حـب ما بيني وبيني

والطريق اللي مشيته ما استرحته

بس لو جاء يوم وإيدينك بإيديني

ما بيبقى سر فيني ما فضحته

وكانت أغنية "لماح" قد حصدت مؤخراً جائزة أفضل أغنية خليجية للعام 2024، ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، والذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض، بمركز الملك فهد الثقافي.

عايض وأسماء لمنور- الصورة من حسابه على سناب شات

آخر ألبومات الفنان عايض

الأغنية الأولى هي "سلام"، من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع عمر صباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع عمر صباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي"، من كلمات علي مساعد، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع ميشيل فاضل، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الرابعة "طلعت أبيه"، كلمات عين، وألحان راكان، وتوزيع فهد شلبي، ومكس منتظر الزاير، وماستر جاسم محمد.

أما الأغنية الخامسة فهي "أعتذر وأجيك"، من كلمات عين، وألحان راكان، وتوزيع عمر الصباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو"، من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان، وتوزيع عمر الصباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السابعة "ياللأسف"، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان، وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد.

عايض ومحمود التركي- الصورة من حسابه على سناب شات

هذا وقد طرح مؤخراً الفنان عايض ألبومه الجديد، والذي جاء بعنوان "عايض 2025"، واحتوى الألبوم على 7 أغانٍ، مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم، وهي كالتالي:

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»