منصور البلوشي يحمّس جمهوره لـ عبر الأثير.. وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 04:22 مساءً - بطريقته الخاصة، شارك الفنان منصور البلوشي صورة له من كواليس مسلسل "عبر الأثير"، مثيراً حماس جمهوره لأحداث العمل، الذي بدأ عرض أولى حلقاته في 21 مايو 2025 عبر منصة stc. وعلّق البلوشي على الصورة قائلاً: "طلال في مسلسل عبر الأثير. انتظروا الحلقات الجاية، مفاجآت!"

وتدور أحداث مسلسل "عبر الأثير" حول الشابة "أثير"، التي تعمل مذيعة، وتبدو قوية وتنشر الطاقة الإيجابية من حولها، لكنها في الواقع تخفي جراحاً عميقة خلف قناع القوة؛ جراحاً خلَّفها لها ماضٍ قاسٍ. العمل من تأليف علي الشمري، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: مرام البلوشي، إبراهيم الحربي، ميلا الزهراني، منصور البلوشي، سارة الحسن، شيماء قمبر، زينب يوسف، محمد هاشم، أبرار أبو سيف، زمن عبد الله، عبد العزيز مندني، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي، بالإضافة إلى آخرين.

أعمال قادمة للفنان منصور البلوشي

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ومن المنتظر أن يُعرض قريباً للفنان منصور البلوشي مسلسل "الصحبة الحلوة"، من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، وإخراج محمد الدحام الشمري، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة من النجوم، منهم: هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، أحمد الرشيدي، ونورة فيصل.

آخر أعمال عُرضت للفنان منصور البلوشي

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وشارك الفنان منصور البلوشي خلال الموسم الرمضاني الماضي في عملين دراميين؛ الأول هو مسلسل "بيت حمولة"، من تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قمبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب. وتدور أحداثه حول أرملة تعيش مع أولادها وأزواجهم تحت سقف واحد، تتحكم في حياتهم بدافع الحب، ما يخلق صراعات بين التقاليد والرغبات الشخصية، في إطار درامي مشوّق.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "وحوش"، من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة: شجون الهاجري، هيا عبد السلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، ومنصور البلوشي. ويتناول المسلسل مجموعة من القصص الحقيقية التي وقعت في الكويت، ويعرضها بأسلوب مشوّق من خلال حلقات منفصلة، تتناول كل منها جريمة مختلفة في إطار من الغموض والإثارة.

كما شارك البلوشي خلال أيام عيد الفطر في مسرحية "المدينة الترفيهية"، من تأليف مريم نصير، وإخراج بدر الشعيبي، وألّف أغانيها محمد الشريدة. وشارك في البطولة كل من بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الآخرين.

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