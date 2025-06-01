موعد حفل محمد عبده بدبي والمنطقة الشرقية في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 04:22 مساءً - يستعد الفنان محمد عبده لإقامة حفلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ الأول في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي وذلك بتاريخ 7 يونيو2025، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو هاني فرحات، وظهر الفنان في فيديو مؤخراً قائلاً: "يا أهل الإمارات اشتقت لكم كثير".

ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "جانب من الحملة الخارجية لفنان العرب ‫محمد عبده‬ تزّين شوارع دبي حجزتوا تذاكركم ولا باقي؟".

كما يستعد أيضاً الفنان محمد عبده لإقامة حفل آخر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 9 يونيو 2025 وأيضاً بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويُعد هذا الحفل أول حفل يدشن فيه مسرح الخبر أرينا.

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)



وظهر الفنان محمد عبده قبل أيام بفيديو طمأن فيه محبيه وجمهوره، وأخبرهم أنه بخير وصحة وعافية، وأنه سيظهر بحفلين بعيد الأضحى، أحدهما بدبي والآخر بالمنطقة الشرقية، وهي نشاطاته القادمة خلال الصيف، ونشر حساب روتانا لايف فيديو له وعلق وكتب "فنان العرب محمد عبده‬ يطمئن جمهور ومحبيه وقريباً نلتقي في حفلات عيد الأضحى".

آخر ألبومات الفنان محمد عبده

وكان الفنانقد أطلق مؤخراً ألبوماً جديداً بعنوان "أحد سأل عني "، وضم خمس أغنيات، وهي أحد سأل عني، وقالت قصيدك ليل، يا صاحبي طالت، لليل حارس، والشفق، وهذا ألبوم يُعد وفاءً للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن رحمه الله؛ حيث احتوى الألبوم على عدد من قصائد الشاعر الراحل، ولحنها الموسقار الدكتور طلال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»

‏