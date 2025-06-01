هل هناك تغييرات في أبطال مسلسل خانة فاضية لصابرين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 يونيو 2025 04:22 مساءً - يستعد المخرج شادي أبو شادي، لاستئناف التحضيرات الخاصة بمسلسل "خانة فاضية" بطولة الفنانة صابرين، مُجدداً خلال الأسابيع المُقبلة، استعداداً لاستكمال تصوير العمل اعتباراً من شهر أكتوبر، خاصة أنّ التصوير توقف منذ فبراير الماضي، بعدما كان مُقرراً عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2025.

تصوير 3 أيام فقط من مسلسل صابرين الجديد

ترشيح صلاح عبد الله للمشاركة في "خانة فاضية"

أين سيُعرض مسلسل خانة فاضية؟

أبطال مسلسل خانة فاضية

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آخر مسلسل لصابرين

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ومن جانبه، قال المؤلف إسلام شتا، لـ"الخليج 365"، إنّ مرحلة تسكين الأدوار لازالت قائمة حتى الآن؛ إذ ستكون هناك تعاقدت مع فنانين جدد خلال الفترة المُقبلة، ومن الوارد حدوث تغيير في قائمة الممثلين الذين سبق وتعاقدوا على المشاركة في المسلسل منذ البداية، لكن الأمر لم يتضح بعد، لاسيما وأنّ المخرج شادي أبو شادي، لم يُنجز سوى 3 أيام تصوير فقط؛ إذ إن الأمر لازال مبكراً.وأوضح أن هناك ترشيحاً لبعض الممثلين بشأن الانضمام للمسلسل، فيما يقترب الفنان صلاح عبد الله من المُشاركة، لكن لم يتعاقد رسمياً حتى الآن، مؤكداً أن المسلسل يتناول قضية اجتماعية هامة، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور والتفاعل معها.يذكر أنّ صابرين، قالت لـ"الخليج 365" في وقتٍ سابق، إنه تقرر استئناف تصوير مشاهدخلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فصل الصيف، خاصةً أن أحداث العمل تتطلب التصوير في الشتاء بسبب طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها، وأن العرض سيكون على منصة watch it الذي تم الاتفاق مع القائمين عليها لعرضه على شاشتها.يُشارك في بطولة المسلسل بجانب،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصري وآخرين، والعمل تأليف إسلام شتا، وإخراج شادي أبو شادي؛ حيث ستظهرخلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهى أم لولدين، ويُجسد دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".يُذكر أن آخر أعمال، مسلسل "إقامة جبرية" الذي تم عرضه على منصة Watch it وشاركت في بطولته إلى جانب هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، فيما تنتظر عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، وتشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وإخراج ماندو العدل.

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