تامر حسني بتعليق لافت حول غنائه باللهجة السورية

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بالغناء باللهجة السورية في أغنيته "ملكة جمال الكون"، التي جمعته بالفنان السوري الشامي والتي حققت تفاعلًا كبيرًا.

ورد تامر عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، على تعليق لأحد المتابعين قال فيه: "تامر حسني عجبته اللهجة السورية"، ليرد حسني ممازحًا: "طبعاً، ده أنا ههريكوا سوري الفترة اللي جاية، لهجة أمي وأظن حقي".

وعلى صعيد آخر، يعرض حاليا لتامر حسني فيلم "ريستارت"، ويشاركه البطولة الممثلين هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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