بعد أيام من زفافها.. ابنة مفيدة شيحة تتعرض لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت صانعة المحتوى منة الشاطر، ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من داخل المستشفى، أثارت قلقل متابعيها.



واعلنت منة تعرضها لوعكة صحية من خلال الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري والتي ظهرت فيها على سرير المستشفى وتعلق بيدها محاليل طبية.

ولم توضح منة تفايل حالتها الصحية وسبب دخولها المستشفى، ما أثار قلق محبيها الذين تساءلوا عن وضعها الصحي.

يذكر أن هذه الوعكة جاءت بعد أيام من احتفال منة بزفافها، الذي أقيم داخل مسجد "محمد علي" بقلعة صلاح الدين.