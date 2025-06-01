سيدني سويني تعلن انفصالها: "أنا عزباء"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت النجمة العالمية سيدني سويني رسميًا انتهاء علاقتها بخطيبها السابق جوناثان دافينو، مشيرةً إلى أنها تعيش حالياً مرحلة جديدة من حياتها كعزباء، وتستمتع باكتشاف ذاتها.
وكشفت سيدني انفصالها في مقابلة حديثة مع صحيفة The Times البريطانية، إذ عندما سُئلت عمّا إذا كانت تخطط لحفل زفاف، أجابت ببساطة: "لا"، ثم أكدت بابتسامة: "نعم، أنا عزباء. أتعلم الكثير عن نفسي وأقضي وقتًا ممتعًا مع أصدقائي".
يذكر أن العلاقة بين سويني (27 عاماً) ودافينو بدأت عام 2018، وأعلنا خطوبتهما في فبراير 2022، لكن مصادر مقربة أوضحت لاحقًا أن علاقتهما كانت تمر بمرحلة من التوتر منذ مدة، حيث قالت إحدى هذه المصادر لمجلة PEOPLE: "الزواج كان عبئًا على سيدني ولم تكن تشعر بالراحة تجاهه".
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