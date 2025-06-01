شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مي فاروق تضيء المسرح الكبير بالأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة مي فاروق اليوم الأحد 1 يونيو حفلاً غنائيًا، بدار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيقود الفرقة الموسيقية المايسترو مصطفى حلمي، ومن المفترض أن تقدم مي باقة متنوعة من الطرب الشرقي الأصيل.

وكانت النجمة مى فاروق، طرحت مؤخرًا أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، كما أطلقت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

أغنية "اللى شافنا" تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.