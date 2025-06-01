شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سنة على طرحها.. كيف انتقلت أغنية "على بالى" من دنيا سمير لـ شيرين عبد الوهاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

20 سنة مرت على طرح واحد من أهم وأنجح ألبومات شيرين عبد الوهاب وهو "لازم أعيش"، الألبوم الذى ضم ضمن أغنياته، أغنية شهيرة حملت عنوان "على بالى" كلمات محمد رفاعى ولحن وائل عقيد وتوزيع أحمد إبراهيم، هندسة صوت هانى محروس، إنتاج فرى ميوزك نصر محروس.

"على بالى" لم تكن مجرد أغنية سمعها المنتج الكبير نصر محروس أو النجمة شيرين عبد الوهاب فقررا ضمها للألبوم، لكن وراء ذلك قصة لا يعلمها إلا أصحابها وبعض المقربين، وهى أن الأغنية أراد منتجها نصر محروس أن تغنيها الفنانة دنيا سمير غانم والذى كان يُنتج لها في ذلك الوقت، واتصل بالفعل وقتها بالشاعر محمد رفاعى ليقوم بعمل تصريح بذلك، لكن في نفس الوقت الأغنية كانت قد سمعتها شيرين عبد الوهاب وأحبتها وتعلقت بها وأرادت أن تغنيها، وهو ما أبلغت به الشاعر محمد رفاعى، وأصبحت الأغنية حائرة لفترة، حيث كان للمنتج وجهة نظر فنية أن تغنيها دنيا ومن ناحية أخرى شيرين تمسكت بغنائها، حتى قام الشاعر محمد رفاعى بفض الاشتباك وقام بعمل التصريح باسم شيرين، وأثناء التسجيل تمت كتابة كوبليه حتى تكتمل الأغنية، وكلمات الكوبليه "الكلام لو كان يعبر ع الحنان.. كنت قلت إنى بحبك من زمان" ونجحت الأغنية نجاحًا كبيرًا إلى جانب نجاح الألبوم.

أما كلمات الأغنية كاملة "حبيته بيني وبين نفسي وماقولتلوش ع اللي في نفسي معرفش إيه بيحصللي لما بشوف عينيه مابقتش عارفة أقوله إيه معرفش ليه خبيت عليه بضعف أوي وأنا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا ديا ف قلبي ليك ده انت أغلى الناس عليا روحي فيك ده انت لو قدام عينيا اشتاق إليـك على بالى ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سيبتهالي يا انشغالي بكل كلمة قولتهالي الكلام لو كان يعبر ع الحنان كنت قولت إني بحبك من زمان كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سيبتهالي يا انشغالي بكل كلمة قولتهالي".

ألبوم "لازم أعيش" ضم أغنيات أيضا مثل "لازم أعيش" "مفيش مرة" "كنت بقول" "قال صعبان عليه" "انت آخر واحد" "عين وننى"، والألبوم مر على إصداره 20 سنة إنتاج 2005 ، وتعاونت فيه شيرين مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم وليد سعد، بهاء الدين محمد، محمد رفاعى، هانى عبد الكريم، نصر محروس، محمد مصطفى.