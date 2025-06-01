شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتألق في دبي ويقدم "ملكة جمال الكون" مع الشامي لأول مرة على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسني مساء أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة دبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، وشهد الحفل لحظة مميزة حين صعد الفنان السوري الشامي إلى المسرح لمشاركة تامر في أداء الديو الغنائي "ملكة جمال الكون"، الذي تم طرحه مؤخرًا، حيث تفاعل الجمهور بحرارة مع الأغنية، واستقبلها بتصفيق حاد وهتافات حماسية.



تامر حسنى والشامى

وشكّل أداء الثنائي لحظة فنية مبهرة، خاصة أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل منذ صدورها، ما جعل ظهورها على المسرح لأول مرة حدثًا ينتظره الجمهور بشغف.



تامر حسنى والشامى

يذكر أن النجم تامر حسنى يعرض له حاليًا فى السينما فيلم ريستارت بطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



تامر حسنى والشامى

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.