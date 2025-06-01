شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان يتحدث عن تحضيرات فيلم "Karate Kid: Legends": لا أحتاج لتدريب والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن النجم العالمي جاكي شان، مُلِمٌّ بعالم "كاراتيه" والأكشن، قال إنه لا يحتاج إلى تدريبٍ لإصداره الجديد، وفي حديث مع مجلة فارايتي، قال النجم: "لم أعد بحاجة إلى ذلك.. لقد كنت أتدرب يوميًا لمدة 64 عامًا.. كنت أكافح وأكافح وأكافح".

وفي السبعين من عمره، قال جاكي شان: "لم أعد محبوبًا كما كنت في العشرين من عمري، وكنت أستطيع القيام بثلاث ركلات في الهواء.. الآن، أؤدي ركلة واحدة فقط"، لكن جاكي قال لزميله وانج، الوجه الجديد لفيلم "Karate Kid"، إنه شاركه درسًا مهمًا، قائلا: "بن، لدينا بديل لك، لكن عليك أن تُبدع.. سيحترمك الجمهور أكثر".

وعلي جانب آخر من المقابلة، تحدث المخرج جوناثان إنتويستل عن أحدث أفلام الفنون القتالية التي تمزج بين أنماط مختلفة، قائلا: "أشعر أن هذا الفيلم يفهم حقًا الفرق الأساسي والمحدد بين فنون القتال في هونج كونج، والتي تتعلق بالرقصات والحركات، وفنون القتال الأمريكية حيث تتعلق باللكم بشكل أساسي".

فيلم Karate Kid: Legends يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، والفيلم هو الجزء السادس من السلسلة الشهيرة التي بدأت عام 1984، وتوقفت عام 2010، مع صدور الجزء الخامس والأشهر بين أجزاء السلسلة.

ويتميز الجزء الجديد بعودة النجمين جاكي شان في دور السيد هان، ورالف ماتشيو في دور دانيال لارسو، حيث يجتمعان لأول مرة لتدريب الجيل الجديد من محبي الفنون القتالية، الكونغ فو والكاراتيه.



جاكي شان

تدور أحداث الفيلم حول لي فونغ، الذي يجسد دوره بن وانغ، شاب موهوب في الكونغ فو ينتقل من بكين إلى نيويورك بعد مأساة عائلية، ويواجه لي تحديات الاندماج في بيئته الجديدة، ليجد نفسه مضطراً للمشاركة في بطولة كاراتيه لمساعدة صديقه، وهنا يتدخل السيد هان، الذي يستعين بدانيال لارسو لتدريب لي، مما يؤدي إلى دمج أساليب الكونغ فو والكاراتيه في تجربة تدريبية فريدة.

الفيلم من إخراج جوناثان إنتويستل وتأليف روب ليبر، ويضم مجموعة من النجوم الجدد مثل جوشوا جاكسون، سادي ستانلي، ومينغ نا وين، ويعد هذا الجزء جسرا بين جميع النسخ السابقة من السلسلة، ويجمع بين مختلف الأجيال.